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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Россияне ранили четырех мирных жителей, повредили объект инфраструктуры и жилые дома

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Противник регулярно атакует населенные пункты Донецкой области
Противник регулярно атакует населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом 12 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

На горловском направлении в Торецке ранен один человек, повреждено 12 домов. Еще один дом поврежден в Щербиновке. В Часовоярской общине повреждены два дома и одно нежилое здание.

На лисичанском направлении в Северске ранен мирный житель, поврежден дом и инфраструктурный объект. Помимо этого, два дома разрушены в Торском Лиманской общины.

По данным главы ОВА, всего за сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили четыре жителя Донецкой области.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с начала наступательных действий.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Павел Кириленко, российские оккупанты
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