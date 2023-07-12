Обстрелы Донецкой области. Россияне ранили четырех мирных жителей, повредили объект инфраструктуры и жилые дома

На горловском направлении в Торецке ранен один человек, повреждено 12 домов. Еще один дом поврежден в Щербиновке. В Часовоярской общине повреждены два дома и одно нежилое здание.

На лисичанском направлении в Северске ранен мирный житель, поврежден дом и инфраструктурный объект. Помимо этого, два дома разрушены в Торском Лиманской общины.

По данным главы ОВА, всего за сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили четыре жителя Донецкой области.