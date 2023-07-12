Обстрелы Донецкой области. Россияне ранили четырех мирных жителей, повредили объект инфраструктуры и жилые дома

На горловском направлении в Торецке ранен один человек, повреждено 12 домов. Еще один дом поврежден в Щербиновке. В Часовоярской общине повреждены два дома и одно нежилое здание.
На лисичанском направлении в Северске ранен мирный житель, поврежден дом и инфраструктурный объект. Помимо этого, два дома разрушены в Торском Лиманской общины.
По данным главы ОВА, всего за сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили четыре жителя Донецкой области.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с начала наступательных действий.