В Донецкой области обвалилась крыша на ТЭС, энергоблоки аварийно отключены, как минимум один человек погиб – Минэнерго

"В Донецкой области на ТЭС, которая неоднократно подвергалась вражеским обстрелам, произошел несчастный случай – упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки. Один человек погиб, двое – считаются пропавшими, трое получили травмы и отправлены в больницу", – говорится в сообщении.

Сейчас там идет разбор завалов, добавили в министерстве.

Пресс-служба прокуратуры Донецкой области уточнила, что речь о теплоэлектростанции, расположенной в Курахово. Обвал произошел в 23.10 7 июля. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

В "ДТЭК Энерго" "Суспільному" сообщили, что предварительная причина обвала железобетонных перекрытий – обстрелы оккупантов.

"Обрушения вероятно могут быть обусловлены многочисленными обстрелами предприятия с начала полномасштабного вторжения. Кураховская ТЭС на протяжении полутора лет войны терпела неоднократные вражеские атаки и имеет значительные повреждения оборудования и конструкций. В мае этого года станция два раза садилась "на ноль" из-за обстрелов РФ", – говорится в сообщении компании.