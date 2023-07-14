Россияне атаковали Угледар, Нью-Йорк, Северск, есть погибший и раненые – Донецкая ОВА

Погиб житель Первомайского, ранены люди в Катериновке, Щербиновке, Северске.

По данным Кириленко, на волновахском направлении россияне обстреляли Богоявленку, Угледар атаковали из артиллерии 26 раз.

На донецком направлении враг дважды обстрелял Острое.

На горловском направлении под обстрелом была Торецкая община, повреждены дома в Щербиновке и Нью-Йорке. В Часовоярской общине ранен один человек, повреждены три частных дома и многоэтажка. 10 домов повреждены в Клебан-Быке. В Константиновке поврежден дом, зафиксирован обстрел Предтечино.

На лисичанском направлении повреждены четыре инфраструктурных объекта в Северске, зафиксировано 10 обстрелов Лиманской общины.