Россияне атаковали Угледар, Нью-Йорк, Северск, есть погибший и раненые – Донецкая ОВА

Погиб житель Первомайского, ранены люди в Катериновке, Щербиновке, Северске.
По данным Кириленко, на волновахском направлении россияне обстреляли Богоявленку, Угледар атаковали из артиллерии 26 раз.
На донецком направлении враг дважды обстрелял Острое.
На горловском направлении под обстрелом была Торецкая община, повреждены дома в Щербиновке и Нью-Йорке. В Часовоярской общине ранен один человек, повреждены три частных дома и многоэтажка. 10 домов повреждены в Клебан-Быке. В Константиновке поврежден дом, зафиксирован обстрел Предтечино.
На лисичанском направлении повреждены четыре инфраструктурных объекта в Северске, зафиксировано 10 обстрелов Лиманской общины.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 30 июня 2023 года, погибло 9177 мирных жителей, 15 993 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.
Только в Донецкой области, по информации ОВА на 14 июля, погибли 1610 мирных жителей и ранены 3846 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.