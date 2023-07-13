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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли село возле Херсона, погибла 85-летняя женщина – ОВА

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Оккупанты 13 июля обстреляли Никольское, сообщили в Херсонской ОВА
Оккупанты 13 июля обстреляли Никольское, сообщили в Херсонской ОВА
Фото: mycity.kherson.ua (иллюстративное)

Российские оккупационные войска днем 13 июля обстреляли Никольское Херсонской области, есть погибшая. Об этом в Facebook проинформировал глава ОВА Александр Прокудин.

"Российская армия убила 85-летнюю жительницу села Никольское [возле Херсона], – написал руководитель ОВА. – Около 12.00 оккупанты нанесли артиллерийский удар по населенному пункту. Один из снарядов попал во двор пожилой женщины. Врачам, прибывшим на место трагедии, осталось только констатировать смерть. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью".

https://www.facebook.com/alexandr.prokudin.7/posts/pfbid02nySQyM8P1LVVcyPyaHnc48LWZ1tyVmVvandzKwSzoQr2KtArety1jpa2mNiK9WSFl

В ОВА сообщали, что за сутки 12 июля российские оккупанты 76 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще три пострадали.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Украина, Херсонская область, Херсонская ОГА, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты, Александр Прокудин
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