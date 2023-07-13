Оккупанты из артиллерии обстреляли село возле Херсона, погибла 85-летняя женщина – ОВА

"Российская армия убила 85-летнюю жительницу села Никольское [возле Херсона], – написал руководитель ОВА. – Около 12.00 оккупанты нанесли артиллерийский удар по населенному пункту. Один из снарядов попал во двор пожилой женщины. Врачам, прибывшим на место трагедии, осталось только констатировать смерть. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью".
В ОВА сообщали, что за сутки 12 июля российские оккупанты 76 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще три пострадали.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.