Оккупанты из артиллерии обстреляли село возле Херсона, погибла 85-летняя женщина – ОВА

"Российская армия убила 85-летнюю жительницу села Никольское [возле Херсона], – написал руководитель ОВА. – Около 12.00 оккупанты нанесли артиллерийский удар по населенному пункту. Один из снарядов попал во двор пожилой женщины. Врачам, прибывшим на место трагедии, осталось только констатировать смерть. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью".

В ОВА сообщали, что за сутки 12 июля российские оккупанты 76 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще три пострадали.