В Херсоне оккупанты обстреляли жилой дом. Погиб 81-летний мужчина, его жена ранена – ОВА

По его словам, в результате пострадала семейная пара.

"В доме из-за вражеского обстрела произошел пожар, после ликвидации которого обнаружили тело погибшего местного жителя. Им оказался 81-летний мужчина. Также из-за обстрела ранения получила его 82-летняя жена", – написал Прокудин.

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Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.