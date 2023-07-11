Российские оккупанты накрывают огнем жилые кварталы Херсона и гуманитарный штаб, в ОВА сообщили о пожарах и двух раненых

По словам Прокудина, на местах прилетов работают спасатели и медики Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram (архив)

"На данный момент известно о попадании в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары", – отметил глава ОВА.

По его словам, на местах прилетов работают спасатели и медики.

По предварительным сведениям, два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Обстрелы города продолжаются! Не выходите на улицу!" – предостерег Прокудин.

Ранее сегодня глава ОВА сообщал, что захватчики из "Градов" обстреляли Софиевку Херсонской области. Там, по предварительным данным, погибла женщина. Еще один мирный житель ранен.