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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты накрывают огнем жилые кварталы Херсона и гуманитарный штаб, в ОВА сообщили о пожарах и двух раненых

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По словам Прокудина, на местах прилетов работают спасатели и медики
По словам Прокудина, на местах прилетов работают спасатели и медики
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram (архив)

Российские оккупанты днем 11 июля массированным огнем накрыли жилые кварталы Херсона. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"На данный момент известно о попадании в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары", – отметил глава ОВА.

По его словам, на местах прилетов работают спасатели и медики.

По предварительным сведениям, два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Обстрелы города продолжаются! Не выходите на улицу!" – предостерег Прокудин.

Ранее сегодня глава ОВА сообщал, что захватчики из "Градов" обстреляли Софиевку Херсонской области. Там, по предварительным данным, погибла женщина. Еще один мирный житель ранен.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин
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