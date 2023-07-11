Российские оккупанты накрывают огнем жилые кварталы Херсона и гуманитарный штаб, в ОВА сообщили о пожарах и двух раненых

"На данный момент известно о попадании в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары", – отметил глава ОВА.
По его словам, на местах прилетов работают спасатели и медики.
По предварительным сведениям, два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
"Обстрелы города продолжаются! Не выходите на улицу!" – предостерег Прокудин.
Ранее сегодня глава ОВА сообщал, что захватчики из "Градов" обстреляли Софиевку Херсонской области. Там, по предварительным данным, погибла женщина. Еще один мирный житель ранен.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.