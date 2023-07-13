Оккупанты выпустили по Херсонской области почти 500 снарядов. Два человека погибли, три пострадали – ОВА

Войска страны-агрессора РФ выпустили 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, СПГ, БМП и БПЛА.
По Херсону враг выпустил 33 снаряда.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще три получили ранения", – заявил он.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.