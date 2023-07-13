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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили по Херсонской области почти 500 снарядов. Два человека погибли, три пострадали – ОВА

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Прокудин рассказал о российских обстрелах Херсонской области
Прокудин рассказал о российских обстрелах Херсонской области
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 76 раз обстреляли Херсонскую область за сутки 12 июля. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Войска страны-агрессора РФ выпустили 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, СПГ, БМП и БПЛА.

По Херсону враг выпустил 33 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще три получили ранения", – заявил он.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины
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