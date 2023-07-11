"Бавовна в глубоком тылу". Федоров заявил о взрыве и детонации на захваченном россиянами элеваторе в Новоалексеевке

По информации мэра Мелитополя, элеватор в Новоалексеевке детонировал до рассвета Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

"Ночная бавовна в "глубоком тылу". Расцвела на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Детонировало до рассвета. Ждем подробностей от Генштаба", – написал Федоров.

Издание "РИА-Мелитополь" в Telegram обнародовало видео, предварительно, снятое ночью в Новоалексеевке. В посте, опубликованном в 10.16 утра 11 июля журналисты отметили, что детонация в районе элеватора все еще слышна.

"Орки бегали по домам с половины третьего ночи, всех будили на эвакуацию в безопасное место", – сказано в сообщении.