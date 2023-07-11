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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бавовна в глубоком тылу". Федоров заявил о взрыве и детонации на захваченном россиянами элеваторе в Новоалексеевке

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По информации мэра Мелитополя, элеватор в Новоалексеевке детонировал до рассвета
По информации мэра Мелитополя, элеватор в Новоалексеевке детонировал до рассвета
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Во временно оккупированной Новоалексеевке Херсонской области ночью 11 июля произошел взрыв с последующей детонацией на захваченном россиянами элеваторе. Об этом мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил 11 июля в Telegram

"Ночная бавовна в "глубоком тылу". Расцвела на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Детонировало до рассвета. Ждем подробностей от Генштаба", – написал Федоров.

Издание "РИА-Мелитополь" в Telegram обнародовало видео, предварительно, снятое ночью в Новоалексеевке. В посте, опубликованном в 10.16 утра 11 июля журналисты отметили, что детонация в районе элеватора все еще слышна.

"Орки бегали по домам с половины третьего ночи, всех будили на эвакуацию в безопасное место", – сказано в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и провели там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Теги: оккупация, Херсонская область, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация
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