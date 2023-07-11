"Бавовна в глубоком тылу". Федоров заявил о взрыве и детонации на захваченном россиянами элеваторе в Новоалексеевке

"Ночная бавовна в "глубоком тылу". Расцвела на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Детонировало до рассвета. Ждем подробностей от Генштаба", – написал Федоров.
Издание "РИА-Мелитополь" в Telegram обнародовало видео, предварительно, снятое ночью в Новоалексеевке. В посте, опубликованном в 10.16 утра 11 июля журналисты отметили, что детонация в районе элеватора все еще слышна.
"Орки бегали по домам с половины третьего ночи, всех будили на эвакуацию в безопасное место", – сказано в сообщении.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и провели там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.