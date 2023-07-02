Вблизи Мелитополя на базе оккупантов расцвела "бавовна" – мэр

"Очередная "бавовна" расцвела вчера вблизи Мелитополя в поселке Семеновка на захваченной ферме, превращенной во вражескую базу", – написал он.

Федоров отметил, что оккупанты задействовали ПВО, но она "в очередной раз оказалось медленной и дырявой".

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.