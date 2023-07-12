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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 67 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, погиб один и ранены пять мирных жителей – ОВА

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Захватчики выпустили по территории региона 313 снарядов
Захватчики выпустили по территории региона 313 снарядов
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки 67 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом в Telegram утром 12 июля сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Захватчики выпустили по территории региона 313 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", ручных противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и беспилотников.

По Херсону враг выпустил 21 снаряд.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, гидротехническое здание в Бериславском районе и здание гуманитарного штаба в Херсоне", – отметил глава ОВА.

В результате обстрелов со стороны оккупантов погиб один мирный житель, ранения получили пять человек, в том числе ребенок.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин
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