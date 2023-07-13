Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области, погиб гражданский – прокуратура

В результате российского обстрела на территории собственного домохозяйства погиб 60-летний житель села Поповка, отметили в Сумской областной прокуратуре Фото: Сумська обласна прокуратура / Facebook

"Около 12.30 оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории [страны-агрессора] Российской Федерации осуществили минометный обстрел Великописаревской общины Ахтырского района, в результате чего на территории собственного домохозяйства погиб 60-летний житель села Поповка", – сказано в сообщении.

В ВСУ в конце июня призвали эвакуироваться всех жителей приграничных районов Сумской области.