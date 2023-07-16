Оккупанты обстреляли Херсонскую область. Двое раненых, уничтожен урожай – ОВА

В Херсонской области в результате российского обстрела возник пожар на поле с пшеницей Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram (архив)

"В селе Разлив российская армия попала в частные дома. Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет. Они находились в своих дворах. Им на месте оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей. Масштабы ущерба устанавливаются.

"Это – очередное преступление российской армии. Она уничтожила не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб", – добавили в администрации.