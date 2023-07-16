В Херсонской области от взрыва пострадали двое детей, которые играли со взрывоопасным предметом – ОВА

В Трифоновке на улице дети обнаружили неизвестный предмет, во время игры он сдетонировал. Мальчики восьми и 10 лет травмированы.

"У детей – черепно-мозговые травмы, контузии. Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги. Мальчики были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил он.