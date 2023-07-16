В Херсонской области от взрыва пострадали двое детей, которые играли со взрывоопасным предметом – ОВА

В Трифоновке на улице дети обнаружили неизвестный предмет, во время игры он сдетонировал. Мальчики восьми и 10 лет травмированы.
"У детей – черепно-мозговые травмы, контузии. Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги. Мальчики были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс. км² территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.
Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, так как враг находился там дольше всего, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В Минобороны планируют привлечь к разминированию территории Украины 5 тыс. специалистов.
В ООН заявили 21 июня, что для разминирования Украины необходимо пять лет и $300 млн ежегодно.