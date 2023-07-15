"Вероятно, распилил в гараже". В Херсоне погиб мужчина, который пытался разобрать снаряд – ОВА

"Вероятно, 59-летний мужчина распилил снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения, несовместимые с жизнью", – сообщил глава ОВА.
Он призвал жителей не трогать взрывоопасные предметы и обратиться к профессионалам.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс. км² территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.
Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, так как враг находился там дольше всего, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В Минобороны планируют привлечь к разминированию территории Украины 5 тыс. специалистов.
В ООН заявили 21 июня, что для разминирования Украины необходимо пять лет и $300 млн ежегодно.