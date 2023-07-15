"Вероятно, распилил в гараже". В Херсоне погиб мужчина, который пытался разобрать снаряд – ОВА

В ОВА призвали жителей области не трогать взрывоопасные предметы и обратиться к специалистам Фото: ДСНС України / Facebook

"Вероятно, 59-летний мужчина распилил снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения, несовместимые с жизнью", – сообщил глава ОВА.

Он призвал жителей не трогать взрывоопасные предметы и обратиться к профессионалам.