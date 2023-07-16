Оккупанты за сутки 69 раз обстреляли Херсонскую область, погиб один человек – ОВА

Войска страны-агрессора РФ выпустили по области 415 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", авиации, АГС и беспилотников.

По Херсону оккупанты выпустили 10 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, административное здание, магазин и территорию складских помещений в Бериславском районе. Из-за российской агрессии один человек погиб", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.