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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска за сутки выпустили почти 500 снарядов по Херсонской области, есть погибший и раненый

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Россияне не прекращают обстрелы жилых кварталов в прифронтовых общинах
Россияне не прекращают обстрелы жилых кварталов в прифронтовых общинах
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram (архив)

Россияне за сутки 76 раз обстреляли Херсонскую область, погиб мирный житель, еще один – ранен. Об этом утром 14 июля сообщили в областной военной администрации.

"За минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА", – сказано в сообщении.

В ОВА отметили, что по Херсону враг выпустил 40 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание в Новоалександровской общине, территорию двух предприятий и гаражный кооператив в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины
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