Из Херсонской области оккупанты вывозят местных жителей в РФ и заселяют в их жилье россиян – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины. Так, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе и семей с детьми и пожилых людей", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, жилье, которое принадлежит вывозимым украинцам, "оккупанты заселяют, как правило, представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ".

11 июля Генштаб ВСУ сообщал, что жителям Геническа оккупанты угрожают депортацией в Сибирь.