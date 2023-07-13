Из Херсонской области оккупанты вывозят местных жителей в РФ и заселяют в их жилье россиян – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины. Так, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе и семей с детьми и пожилых людей", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, жилье, которое принадлежит вывозимым украинцам, "оккупанты заселяют, как правило, представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ".
11 июля Генштаб ВСУ сообщал, что жителям Геническа оккупанты угрожают депортацией в Сибирь.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.
В апреле в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также запугивают их и ограничивают их передвижение.
Президент страны-агрессора России Владимир Путин подписал указ, который с 1 июля 2024 года позволяет депортацию граждан Украины с временно оккупированных РФ территорий, если они откажутся от российского паспорта.