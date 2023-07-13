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Из Херсонской области оккупанты вывозят местных жителей в РФ и заселяют в их жилье россиян – Генштаб ВСУ

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Оккупанты занимаются насильственной ассимиляцией, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты занимаются насильственной ассимиляцией, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

На оккупированной территории юга Украины российские оккупанты пытаются заменить украинцев на россиян. Об этом проинформировал 13 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины. Так, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе и семей с детьми и пожилых людей", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, жилье, которое принадлежит вывозимым украинцам, "оккупанты заселяют, как правило, представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GkckPmGiWkJMZ85LPFXhdcWhCJYP1xUQQdYNruNRv6HzqhrefGDbPvZ8r8neizcVl

11 июля Генштаб ВСУ сообщал, что жителям Геническа оккупанты угрожают депортацией в Сибирь.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

В апреле в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также запугивают их и ограничивают их передвижение.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин подписал указ, который с 1 июля 2024 года позволяет депортацию граждан Украины с временно оккупированных РФ территорий, если они откажутся от российского паспорта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Херсонская область, гражданство, депортация, Геническ, население, российские оккупанты
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