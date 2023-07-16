Оккупанты нанесли авиаудар по Херсонской области, погибла женщина – Офис генпрокурора

"Оккупанты совершили обстрел населенного пункта в Бериславской территориальной общине. Во время вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница. Данные о травмированных уточняются", – сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что российские военные нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами.

"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в ОГП.

Там добавили, что в течение дня в результате российских атак на территории Херсонской области получили ранения еще пять гражданских, среди которых двое детей.