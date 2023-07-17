На лимано-купянском направлении ВСУ противостоят более 100 тыс. оккупантов, им не дают окончательно перехватить инициативу – Череватый

По словам Череватого, на вооружении этой группировки оккупантов есть более 900 танков и 555 артсистем, а также 370 реактивных систем залпового огня.
"Чтобы мы понимали, на пике количества в Афганистане советские войска насчитывали 120 тыс… То есть и там больше 100 тыс. противостоит украинским воинам", – указал спикер восточной группировки войск ВСУ.
Как рассказал Череватый, позиции сил обороны на лимано-купянском направлении атакуют десантные подразделения РФ, лучшие мотопехотные подразделения, также в качестве поддержки там находятся резервисты из БАРС, территориальные войска, частные военные компании, роты "Шторм-Z".
"Сосредотачивают все для того, чтобы прорвать нашу оборону. Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу. Поэтому постоянно наносят удары", – отметил спикер ВСУ.
О том, что оккупанты перешли в наступление на купянском направлении, 17 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что россияне хотят "разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.