Украинские защитники под огнем авиации отбили все российские атаки под Авдеевкой и сдерживают врага под Марьинкой – Генштаб ВСУ

Украинские защитники обороняются на пяти направлениях и наступают на двух Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы Луганской области", – сказано в сводке.

На шахтерском направлении, как и на купянском, оккупанты в течение последних суток не шли в наступление, при этом враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Комара Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, отметили в Генштабе ВСУ.

"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области", – отмечается в сообщении.

На авдеевском направлении под огнем вражеской авиации украинские защитники отразили все атаки оккупантов в районе города Авдеевка Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что на марьинском направлении силы обороны Украины продолжают успешно сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и у Красногоровки Донецкой области.

По данным ВСУ, на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе ВСУ.