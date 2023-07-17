Украинские защитники под огнем авиации отбили все российские атаки под Авдеевкой и сдерживают врага под Марьинкой – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы Луганской области", – сказано в сводке.
На шахтерском направлении, как и на купянском, оккупанты в течение последних суток не шли в наступление, при этом враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Комара Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, отметили в Генштабе ВСУ.
"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области", – отмечается в сообщении.
На авдеевском направлении под огнем вражеской авиации украинские защитники отразили все атаки оккупантов в районе города Авдеевка Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что на марьинском направлении силы обороны Украины продолжают успешно сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и у Красногоровки Донецкой области.
По данным ВСУ, на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми, 8034 боевых бронированных машин, 4115 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.