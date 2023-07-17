Оккупанты активно перебрасывают силы в Бахмут и хотят разгромить украинские войска в районе Купянска – Сырский

По словам Сырского, оперативная обстановка на восточном направлении остается сложной: оккупанты, чтобы остановить наступление сил обороны в районе Бахмута Донецкой области, активно перебрасывают туда дополнительные силы и средства, основой которых являются воздушно-десантные войска.

"В то же время враг перешел в наступление на купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков", – добавил командующий.

Он сообщил, что во время поездки к бригадам встретился с командирами частей для корректировки планов сил обороны и решения на месте проблемных вопросов.

"Конечно, встретился с нашими военнослужащими в каждой из бригад, вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий, – добавил Сырский. – Отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения по стабилизации обстановки на лиманском направлении. Все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжению наступательных действий и удержанию оперативной инициативы на нашей стороне. Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю".