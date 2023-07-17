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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты активно перебрасывают силы в Бахмут и хотят разгромить украинские войска в районе Купянска – Сырский

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Сырский: Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю
Сырский: Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю
Фото: Military Media Center / Telegram

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил бригады ВСУ, воюющие на востоке страны. Об этом говорится в его заявлении, которое 17 июля опубликовал Military Media Center, работающий при Минобороны.

По словам Сырского, оперативная обстановка на восточном направлении остается сложной: оккупанты, чтобы остановить наступление сил обороны в районе Бахмута Донецкой области, активно перебрасывают туда дополнительные силы и средства, основой которых являются воздушно-десантные войска.

"В то же время враг перешел в наступление на купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков", – добавил командующий. 

Он сообщил, что во время поездки к бригадам встретился с командирами частей для корректировки планов сил обороны и решения на месте проблемных вопросов.

"Конечно, встретился с нашими военнослужащими в каждой из бригад, вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий, – добавил Сырский. – Отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения по стабилизации обстановки на лиманском направлении. Все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжению наступательных действий и удержанию оперативной инициативы на нашей стороне. Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю". 

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оборона, Купянск, страна-агрессор, наступление, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский
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