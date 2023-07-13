"Вводила "рублевую зону" в регионе". СБУ задержала бывшую чиновницу оккупационной администрации Купянска

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по статье о коллаборационистской деятельности Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным спецслужбы, бывшая чиновница городского совета начала сотрудничать с захватчиками сразу после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

"В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ. На этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск", – говорится в сообщении.

По сведениям СБУ, после освобождения Купянска подозреваемая пыталась скрываться от правосудия, однако правоохранители установили ее местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.