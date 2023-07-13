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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вводила "рублевую зону" в регионе". СБУ задержала бывшую чиновницу оккупационной администрации Купянска

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Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по статье о коллаборационистской деятельности
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по статье о коллаборационистской деятельности
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшую чиновницу оккупационной администрации Купянска Харьковской области. Об этом 13 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, бывшая чиновница городского совета начала сотрудничать с захватчиками сразу после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

"В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ. На этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск", – говорится в сообщении.

По сведениям СБУ, после освобождения Купянска подозреваемая пыталась скрываться от правосудия, однако правоохранители установили ее местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Купянск ВСУ освободили осенью 2022 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьковская область, контрразведка, Купянск, война России против Украины, коллаборационизм
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