"Вводила "рублевую зону" в регионе". СБУ задержала бывшую чиновницу оккупационной администрации Купянска

По данным спецслужбы, бывшая чиновница городского совета начала сотрудничать с захватчиками сразу после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.
"В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ. На этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск", – говорится в сообщении.
По сведениям СБУ, после освобождения Купянска подозреваемая пыталась скрываться от правосудия, однако правоохранители установили ее местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Купянск ВСУ освободили осенью 2022 года.