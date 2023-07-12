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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помогал оккупантам в Северодонецке, а потом сбежал в Закарпатье. СБУ задержала предполагаемого агента РФ

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Фигурант пытался выявить и передать оккупантам координаты позиций артиллерии ВСУ СБУ
Фигурант пытался выявить и передать оккупантам координаты позиций артиллерии ВСУ – СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Закарпатской области подозреваемого в работе на российскую ФСБ. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 12 июня в Telegram.

По данным следствия, житель Луганской области, бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины, до начала полномасштабного вторжения был завербован российскими спецслужбами в Северодонецке. С начала агрессии РФ он передавал оккупантам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах cил обороны.

"Также он пытался выявить и передать РФ точные координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня "Град". Полученные сведения агент присылал в ФСБ через один из мессенджеров в виде отметок на электронных картах", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что с началом активных боевых действий в регионе подозреваемый переехал на подконтрольную Украине территорию, но рассчитывал вернуться в захваченную Россией часть Луганской области, где оккупанты обещали ему "трудоустройство" "МГБ ДНР".

После неудачных попыток нового контакта с ФСБ мужчина уехал в Закарпатье и скрывался там до задержания украинскими правоохранителями. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Контекст:

25 июня 2022 года стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

Теги: СБУ, Луганская область, ФСБ, Северодонецк, госизмена, война России против Украины, Закарпатская область, подозрение
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