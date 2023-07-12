Помогал оккупантам в Северодонецке, а потом сбежал в Закарпатье. СБУ задержала предполагаемого агента РФ

По данным следствия, житель Луганской области, бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины, до начала полномасштабного вторжения был завербован российскими спецслужбами в Северодонецке. С начала агрессии РФ он передавал оккупантам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах cил обороны.

"Также он пытался выявить и передать РФ точные координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня "Град". Полученные сведения агент присылал в ФСБ через один из мессенджеров в виде отметок на электронных картах", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что с началом активных боевых действий в регионе подозреваемый переехал на подконтрольную Украине территорию, но рассчитывал вернуться в захваченную Россией часть Луганской области, где оккупанты обещали ему "трудоустройство" "МГБ ДНР".

После неудачных попыток нового контакта с ФСБ мужчина уехал в Закарпатье и скрывался там до задержания украинскими правоохранителями. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).