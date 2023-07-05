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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Планировала переехать в Крым, но получать украинскую пенсию судьи". ГБР сообщило о подозрении главе районного суда

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На момент документирования преступления фигурантка была в должности главы районного суда
На момент документирования преступления фигурантка была в должности главы районного суда
Фото: Служба безпеки України / Telegram

ГБР по материалам СБУ уведомило судью Звенигородского райсуда Черкасской области о подозрении в том, что она отрицала вооруженную агрессию России и оправдывала военные преступления РФ. Об этом 5 июля сообщили пресс-центры СБУ и ГБР.

"В распоряжении СБУ есть записи разговоров, где судья не скрывает своей пророссийской позиции и постоянно повторяет нарратив Кремля о войне в Украине. Задокументировано, что чиновница поддерживала захват Крыма и Мелитополя и одобряла введение там российского законодательства", – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, судья оправдывала военные преступления РФ против гражданских –  в частности, ракетный удар россиян по многоэтажке в Днепре в январе этого года она оценила как "сопутствующие потери во время войны".

На момент документирования преступления фигурантка была в должности главы районного суда, отметили в СБУ.

По данным следствия, ранее она была судьей Акимовского райсуда в Запорожской области. Из-за временной оккупации этой территории в июне 2022 года ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а затем избрали председателем районного суда.

"Впоследствии фигурантка планировала подать в отставку, переехать в Крым, но при этом получать пожизненную пенсию судьи из украинского бюджета", – информирует СБУ.

Во время обысков у судьи изъяли иностранную валюту, в том числе российские рубли, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом). Санкция статьи предполагает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Имя судьи ведомство не приводит.

"Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что подозреваемая – Светлана Федорец. 

20 июня 2023 года главой Звенигородского районного суда Черкасской области была избрана Дарья Сакун, сообщали на портале судебной власти Украины. Издание "Закон и Бизнес" отмечало, что ее избрали повторно.

Теги: СБУ, Черкасская область, судьи, Государственное бюро расследований, война России против Украины, судья, Служба безопасности Украины, ГБР, коллаборационизм
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