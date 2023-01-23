В Днепре идентифицировали тела 40 погибших в результате удара РФ по многоэтажке, девять человек считаются пропавшими без вести – полиция

Из-за российской ракетной атаки разрушены 72 и повреждены 282 квартиры в двух подъездах многоэтажки в Днепре, отметили в полиции Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом 23 января на брифинге, видеозапись отрывка которого опубликована на YouTube-канале Днепропетровской ОГА, сообщил заместитель начальника полиции области Владимир Богонис.

По его словам, из-за российской атаки разрушены 72 и повреждены 282 квартиры в двух подъездах многоэтажки.

"Пострадавших 127, из которых 46 погибли. Травмирован 81 человек, из них – 16 детей. Спасены из-под завалов 39 человек, из них – шесть детей", – сказал Богонис.

Он отметил, что из 46 погибших идентифицированы тела 40 человек, Богониса цитирует "Суспільне".

"Девять человек считаются пропавшими без вести. Найдено шесть фрагментов тел", – рассказал заместитель начальника полиции Днепропетровской области.

Идентификация погибших может занять еще две недели, добавил Богонис.