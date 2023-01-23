ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре идентифицировали тела 40 погибших в результате удара РФ по многоэтажке, девять человек считаются пропавшими без вести – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за российской ракетной атаки разрушены 72 и повреждены 282 квартиры в двух подъездах многоэтажки в Днепре, отметили в полиции
Из-за российской ракетной атаки разрушены 72 и повреждены 282 квартиры в двух подъездах многоэтажки в Днепре, отметили в полиции
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

В результате ракетного удара России по многоэтажному жилому дому в Днепре 14 января пострадало 127 человек.

Об этом 23 января на брифинге, видеозапись отрывка которого опубликована на YouTube-канале Днепропетровской ОГА, сообщил заместитель начальника полиции области Владимир Богонис.

По его словам, из-за российской атаки разрушены 72 и повреждены 282 квартиры в двух подъездах многоэтажки.

"Пострадавших 127, из которых 46 погибли. Травмирован 81 человек, из них – 16 детей. Спасены из-под завалов 39 человек, из них – шесть детей", – сказал Богонис.

Он отметил, что из 46 погибших идентифицированы тела 40 человек, Богониса цитирует "Суспільне".

"Девять человек считаются пропавшими без вести. Найдено шесть фрагментов тел", – рассказал заместитель начальника полиции Днепропетровской области.

Идентификация погибших может занять еще две недели, добавил Богонис.

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. 19 января в ОВА сообщили о 46 погибших в результате атаки. Среди них – шестеро детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что погибших будет более 50 и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры. 

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась 69 часов и завершилась 17 января, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Теги: Россия, Украина, теракт, полиция, Днепр, война России против Украины, пострадавшие, ракета, погибшие, квартира, брифинг, травмы, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (39890)
2
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (29341)
3
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (28808)
4
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией (26577)
5
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (25751)
6
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (21823)
7
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (20226)
8
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу (18839)
 
 
 
 