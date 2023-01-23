В Днепре идентифицировали тела 40 погибших в результате удара РФ по многоэтажке, девять человек считаются пропавшими без вести – полиция

Об этом 23 января на брифинге, видеозапись отрывка которого опубликована на YouTube-канале Днепропетровской ОГА, сообщил заместитель начальника полиции области Владимир Богонис.
По его словам, из-за российской атаки разрушены 72 и повреждены 282 квартиры в двух подъездах многоэтажки.
"Пострадавших 127, из которых 46 погибли. Травмирован 81 человек, из них – 16 детей. Спасены из-под завалов 39 человек, из них – шесть детей", – сказал Богонис.
Он отметил, что из 46 погибших идентифицированы тела 40 человек, Богониса цитирует "Суспільне".
"Девять человек считаются пропавшими без вести. Найдено шесть фрагментов тел", – рассказал заместитель начальника полиции Днепропетровской области.
Идентификация погибших может занять еще две недели, добавил Богонис.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. 19 января в ОВА сообщили о 46 погибших в результате атаки. Среди них – шестеро детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что погибших будет более 50 и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры.
Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась 69 часов и завершилась 17 января, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.