"Стал агентом ФСБ и корректировал ракетные удары РФ". СБУ сообщила о подозрении журналисту "РИА Новости"

По данным СБУ, подозреваемый скрывается от правосудия во временно оккупированном Донецке Фото: depositphotos.com

"Злоумышленник работает на ФСБ как "внештатный" журналист московского информагентства "РИА Новости". Установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины. Для этого создал прокремлевский Telegram-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, фигурант подыскивал информаторов среди подписчиков своего канала. Он собирал сведения о местах базирования сил обороны, а также локациях критической и социальной инфраструктуры.

По информации СБУ, один из "сторонников рашизма" передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой российские оккупанты ударили ракетами С-300 осенью 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

"Также "Лохматый" привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который "сливал" блогеру локации воинских частей на территории региона. Кроме того, Лебедев неоднократно принимал участие в подготовке для РосТВ заказных сюжетов из временно оккупированных районов Украины. В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство нашего государства и поддерживал агрессивную политику Москвы", – отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Поскольку подозреваемый скрывается от правосудия на временно оккупированных территориях Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.