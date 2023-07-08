В Харькове задержали подозреваемого в коллаборационизме жителя Купянска

"По данным следствия, во время оккупации Купянска местный житель решил построить карьеру "правоохранителя" под руководством представителей России. Он занял должность "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области", – заявили в ведомстве.

Мужчина проверял документы на блокпостах и оформлял ДТП.

"Сразу после деоккупации Купянска мужчина, понимая, что ему не уйти от уголовной ответственности, попросил волонтеров отвезти его в Харьков. Жену и сына он отправил в РФ. Все это время мужчина тщательно прятался от следствия в Харькове в квартире знакомых. Он поддерживал контакт с представителями России через Telegram, где завуалированно передавал информацию о ситуации в Харькове", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что в телефоне подозреваемого обнаружена переписка с представителями государства-агрессора РФ и пророссийский контент. Сейчас он арестован без права выйти под залог.