Рахманин: Осенью мы можем говорить об очевидных сценариях завершения войны и о ее продолжительности. Пока наступательная операция ВСУ не завершилась, даже о сценариях говорить невозможно

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
"Подобные прогнозы нужно делать на основании конкретной информации. Осенью мы можем говорить уже об очевидных сценариях завершения этой войны и о ее продолжительности. До тех пор, пока наступательная операция украинских Вооруженных сил, в первую очередь на юге, не завершилась, говорить о реалистических сценариях – сценариях даже – ну, невозможно", – сказал он в ответ на вопрос журналистки.
Рахманин продолжил, что президент Украины Владимир Зеленский в нынешней ситуации "небезосновательно считает, что у нас есть реальная возможность выиграть эту войну в обозримой перспективе". Президент страны-агрессора Владимир Путин, по оценке Рахманина, считает, что "у него есть все основания по меньшей мере не проиграть в этой войне".
"И только по итогам этой операции, которая завершится, условно, осенью – она может длиться и дольше, но обычно, когда начинается болото, начинаются дожди, то активность боевых действий падает... Тогда можно понять, какие потери, какие позиции и готовы или не готовы силы к каким-то точкам соприкосновения", – добавил нардеп.
Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь пятая статья или ядерное оружие. Читайте полный текст интервью
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 31 декабря 2022 года говорил, что в 2023-м война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.