Рахманин: Осенью мы можем говорить об очевидных сценариях завершения войны и о ее продолжительности. Пока наступательная операция ВСУ не завершилась, даже о сценариях говорить невозможно

Рахманин заявил, что в нынешней ситуации Зеленский "небезосновательно считает, что у нас есть реальная возможность выиграть эту войну в обозримой перспективе" Фото: goloszmin.org

Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Подобные прогнозы нужно делать на основании конкретной информации. Осенью мы можем говорить уже об очевидных сценариях завершения этой войны и о ее продолжительности. До тех пор, пока наступательная операция украинских Вооруженных сил, в первую очередь на юге, не завершилась, говорить о реалистических сценариях – сценариях даже – ну, невозможно", – сказал он в ответ на вопрос журналистки.

Рахманин продолжил, что президент Украины Владимир Зеленский в нынешней ситуации "небезосновательно считает, что у нас есть реальная возможность выиграть эту войну в обозримой перспективе". Президент страны-агрессора Владимир Путин, по оценке Рахманина, считает, что "у него есть все основания по меньшей мере не проиграть в этой войне".

"И только по итогам этой операции, которая завершится, условно, осенью – она может длиться и дольше, но обычно, когда начинается болото, начинаются дожди, то активность боевых действий падает... Тогда можно понять, какие потери, какие позиции и готовы или не готовы силы к каким-то точкам соприкосновения", – добавил нардеп.

Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь пятая статья или ядерное оружие. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube