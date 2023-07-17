Рахманин: Далеко не все в НАТО уверены, что мы победим. В том числе и из наших союзников

"Обсуждалась формула пригласить Украину официально в НАТО после... Вот после чего? После победы? Ну, не все уверены, что мы победим, во-первых, в НАТО", – отметил он.

Журналистка переспросила: "В НАТО не все уверены, что мы победим?"

Рахманин ответил утвердительно.

"Не все, далеко не все. В том числе и из наших союзников, – сказал он. – Во-вторых, что называть победой? Там точки зрения разбегаются. Это выход на границы образца 23 февраля 2022 года? Это выход на границы образца 1991-го? На какие границы? Далее. После окончания боевых действий, после соглашения о прекращении огня, после подписания мирного соглашения?.. То есть что считать точкой завершения боевых действий, при каких обстоятельствах? То есть дискуссии о том, что считать условным "после войны", – это не нашло идеальную формулу, которая бы всех устроила, которая бы расставила все точки над i".

Поэтому, по словам нардепа, в НАТО решили "действовать так, как проще и не делать ничего чрезвычайного".

Сам Рахманин уверен в победе Украины в войне со страной-агрессором РФ.

"Я не знаю и не буду врать и думаю, что никто не знает, когда она [победа] наступит. Очень хотелось бы, чтобы это было в обозримом будущем. Сомнений в том, что она будет, у меня не было никогда. Вопрос был только во времени и цене. И наши партнеры, и наши враги – они могут нам мешать, помогать, но победа неизбежна. Вопрос во времени и цене", – подчеркнул он.

Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь пятая статья или ядерное оружие. Читайте полный текст интервью

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