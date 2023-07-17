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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рахманин: Далеко не все в НАТО уверены, что мы победим. В том числе и из наших союзников

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Рахманин:
Рахманин:
Фото: goloszmin.org

Во время подготовки к саммиту лидеров НАТО, который прошел в Вильнюсе на прошлой неделе, обсуждалась возможность официально пригласить Украину в Альянс после войны, но союзники разошлись во мнениях, что считать ее завершением. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Обсуждалась формула пригласить Украину официально в НАТО после... Вот после чего? После победы? Ну, не все уверены, что мы победим, во-первых, в НАТО", – отметил он. 

Журналистка переспросила: "В НАТО не все уверены, что мы победим?"

Рахманин ответил утвердительно. 

"Не все, далеко не все. В том числе и из наших союзников, – сказал он. – Во-вторых, что называть победой? Там точки зрения разбегаются. Это выход на границы образца 23 февраля 2022 года? Это выход на границы образца 1991-го? На какие границы? Далее. После окончания боевых действий, после соглашения о прекращении огня, после подписания мирного соглашения?.. То есть что считать точкой завершения боевых действий, при каких обстоятельствах? То есть дискуссии о том, что считать условным "после войны", – это не нашло идеальную формулу, которая бы всех устроила, которая бы расставила все точки над i".

Поэтому, по словам нардепа, в НАТО решили "действовать так, как проще и не делать ничего чрезвычайного". 

Сам Рахманин уверен в победе Украины в войне со страной-агрессором РФ. 

"Я не знаю и не буду врать и думаю, что никто не знает, когда она [победа] наступит. Очень хотелось бы, чтобы это было в обозримом будущем. Сомнений в том, что она будет, у меня не было никогда. Вопрос был только во времени и цене. И наши партнеры, и наши враги – они могут нам мешать, помогать, но победа неизбежна. Вопрос во времени и цене", – подчеркнул он. 

Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь пятая статья или ядерное оружие. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 31 декабря 2022 года говорил, что в 2023-м война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: НАТО, Сергей Рахманин, наступление, война России против Украины, саммит НАТО, победа Украины
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