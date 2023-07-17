Силы обороны Украины за сутки поразили два "Солнцепека" и 22 артсистемы на боевых позициях – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ добавили, что в течение суток украинскими защитниками были уничтожены три российских ударных беспилотника типа Shahed-136.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 22 артиллерийских средства на огневых позициях, один склад боеприпасов и станцию РЭС российских оккупантов", – сказано в сводке.
В то же время российские оккупанты в течение суток нанесли пять ракетных ударов по территории Украины из зенитно-ракетных комплексов С-300. Также россияне нанесли 34 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Российские войска в течение суток также нанесли несколько авиаударов и совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 90 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые дети и взрослые мирные люди, разрушениям подвергись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми, 8034 боевых бронированных машин, 4115 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.