Силы обороны Украины за сутки поразили два "Солнцепека" и 22 артсистемы на боевых позициях – Генштаб ВСУ

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили две российских системы "Солнцепек" за минувшие сутки Фото: izvestiya.ru (иллюстративное)

В Генштабе ВСУ добавили, что в течение суток украинскими защитниками были уничтожены три российских ударных беспилотника типа Shahed-136.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 22 артиллерийских средства на огневых позициях, один склад боеприпасов и станцию РЭС российских оккупантов", – сказано в сводке.

В то же время российские оккупанты в течение суток нанесли пять ракетных ударов по территории Украины из зенитно-ракетных комплексов С-300. Также россияне нанесли 34 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Российские войска в течение суток также нанесли несколько авиаударов и совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 90 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые дети и взрослые мирные люди, разрушениям подвергись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.