Украинские защитники ударом из HIMARS уничтожили российскую артсистему "Тюльпан" под Бахмутом. Видео

"Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой "Адам" обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом", – говорится в сообщении.

Как рассказали военные, такое российское оружие предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и артиллерийских средств.

"Теперь один из образцов обезврежен безвозвратно", – заключили в ВСУ.