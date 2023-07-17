Украинские защитники ударом из HIMARS уничтожили российскую артсистему "Тюльпан" под Бахмутом. Видео

"Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой "Адам" обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом", – говорится в сообщении.
Как рассказали военные, такое российское оружие предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и артиллерийских средств.
"Теперь один из образцов обезврежен безвозвратно", – заключили в ВСУ.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми, 8034 боевых бронированных машин, 4115 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.