ВСУ на таврийском направлении уничтожили за сутки почти две роты оккупантов и продвигаются вперед – Тарнавский

Украинские защитники за сутки уничтожили три танка и бронемашину российских войск на таврийском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

"На таврийском направлении идет работа. Силы обороны системно уничтожают россиян. Несмотря на минирование территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед", – написал Тарнавский.

Он добавил, что за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти две роты.

По данным командующего, уничтожены 25 единиц военной техники противника, в том числе три танка, одна боевая бронированная машина, три установки РСЗО "Град", две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", пушка "Гиацинт-Б", пушка "Гиацинт-С", пушка Д-30, ЗРПК "Тунгуска" и автомобильная техника. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.

"За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов", – отметил Тарнавский.