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ВСУ на таврийском направлении уничтожили за сутки почти две роты оккупантов и продвигаются вперед – Тарнавский

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Украинские защитники за сутки уничтожили три танка и бронемашину российских войск на таврийском направлении
Украинские защитники за сутки уничтожили три танка и бронемашину российских войск на таврийском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины на таврийском направлении в течение суток выполнили 1412 огневых задач. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал 17 июля в Telegram.

"На таврийском направлении идет работа. Силы обороны системно уничтожают россиян. Несмотря на минирование территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед", – написал Тарнавский.

Он добавил, что за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти две роты.

По данным командующего, уничтожены 25 единиц военной техники противника, в том числе три танка, одна боевая бронированная машина, три установки РСЗО "Град", две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", пушка "Гиацинт-Б", пушка "Гиацинт-С", пушка Д-30, ЗРПК "Тунгуска" и автомобильная техника. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.

"За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов", – отметил Тарнавский.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми, 8034 боевых бронированных машин, 4115 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери армии России, погибшие российские военные, контрнаступление, Александр Тарнавский
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