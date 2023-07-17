ВСУ на таврийском направлении уничтожили за сутки почти две роты оккупантов и продвигаются вперед – Тарнавский

"На таврийском направлении идет работа. Силы обороны системно уничтожают россиян. Несмотря на минирование территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед", – написал Тарнавский.
Он добавил, что за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти две роты.
По данным командующего, уничтожены 25 единиц военной техники противника, в том числе три танка, одна боевая бронированная машина, три установки РСЗО "Град", две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", пушка "Гиацинт-Б", пушка "Гиацинт-С", пушка Д-30, ЗРПК "Тунгуска" и автомобильная техника. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.
"За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов", – отметил Тарнавский.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми, 8034 боевых бронированных машин, 4115 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.