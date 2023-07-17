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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР МО показали успешную засаду воюющих за Украину чеченских добровольцев. Видео

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Чеченские добровольцы устроили засаду на российских оккупантов, расстреляв грузовик ВС РФ
Чеченские добровольцы устроили засаду на российских оккупантов, расстреляв грузовик ВС РФ
Скриншот: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Чеченские добровольцы из состава украинского интернационального легиона, организовав засаду, ликвидировали российских оккупантов. Видео боевой работы обнародовало 17 июля в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожены военная техника и личный состав рашистов", – говорится в сообщении ГУР.

Со ссылкой на информацию из пабликов российских оккупантов УНИАН уточняет, что засада на российский военный автомобиль "Урал" была организована в районе села Середа Белгородской области недалеко от границы Украины. В грузовике находились два оккупанта, оба ликвидированы. 

В марте 2023 года глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев заявил, что в Украине действуют вооруженные силы Ичкерии в составе иностранного легиона. "Практически удалось восстановить вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия именно на территории Украины", – сообщил он. "Украинская правда" уточняет, что на стороне Украины, по данным Закаева, воюют пять чеченских добровольческих батальонов.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми, 8034 боевых бронированных машин, 4115 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Ичкерия, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, интернациональный легион
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