В ГУР МО показали успешную засаду воюющих за Украину чеченских добровольцев. Видео

"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожены военная техника и личный состав рашистов", – говорится в сообщении ГУР.
Со ссылкой на информацию из пабликов российских оккупантов УНИАН уточняет, что засада на российский военный автомобиль "Урал" была организована в районе села Середа Белгородской области недалеко от границы Украины. В грузовике находились два оккупанта, оба ликвидированы.
В марте 2023 года глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев заявил, что в Украине действуют вооруженные силы Ичкерии в составе иностранного легиона. "Практически удалось восстановить вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия именно на территории Украины", – сообщил он. "Украинская правда" уточняет, что на стороне Украины, по данным Закаева, воюют пять чеченских добровольческих батальонов.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми, 8034 боевых бронированных машин, 4115 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.