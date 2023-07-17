В ГУР МО показали успешную засаду воюющих за Украину чеченских добровольцев. Видео

"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожены военная техника и личный состав рашистов", – говорится в сообщении ГУР.

Со ссылкой на информацию из пабликов российских оккупантов УНИАН уточняет, что засада на российский военный автомобиль "Урал" была организована в районе села Середа Белгородской области недалеко от границы Украины. В грузовике находились два оккупанта, оба ликвидированы.

В марте 2023 года глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев заявил, что в Украине действуют вооруженные силы Ичкерии в составе иностранного легиона. "Практически удалось восстановить вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия именно на территории Украины", – сообщил он. "Украинская правда" уточняет, что на стороне Украины, по данным Закаева, воюют пять чеченских добровольческих батальонов.