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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия практически удалось восстановить на территории Украины – Закаев

Закаев рассказал о работе правительства Ичкерии в изгнании на территории Украины
Закаев рассказал о работе правительства Ичкерии в изгнании на территории Украины
Фото: EPA

В Украине действуют вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия в составе иностранного легиона. Об этом рассказал глава правительства республики в изгнании Ахмед Закаев в интервью "Укринформу", опубликованном 25 марта.

По его словам, этот процесс был начат 26 ноября 2022 года после его заявления о начале призыва чеченцев в ряды добровольцев для противостояния российской агрессии и после того, как 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании иностранного легиона.

"Сегодня в Украине на постоянной основе действует министерство обороны Чеченской Республики Ичкерия. Я в большей степени все время практически нахожусь в Украине и как исполняющий обязанности верховного главнокомандующего, и как председатель Государственного комитета деоккупации. Мы подписали соглашение с одним из военных ведомств Украины о военном сотрудничестве с нашим ведомством, о взаимодействии, поэтому сегодня можно сказать, что за этот год нам практически удалось восстановить вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия именно на территории Украины. И вот этот легион, эти батальоны, которые мы здесь создали, в принципе, станут авангардом деоккупации и восстановления чеченской государственности на территории Чечни", – рассказал он.

По его мнению, и чеченцы, и белорусский легион станут основным ядром для освобождения от нынешнего правящего режима Беларуси и России

"Я думаю, что вот этот легион должен быть заинтересован в том, чтобы изменить существующие реалии в России и в российской политике. Это значит отказ от имперской политики, от империализма. Это пойти по пути деколонизации народов, которые заселяют эту страну. Я уверен в том, что вот такое понимание у тех, кто сегодня борется за свободу Украины и тем самым продолжает бороться за свою свободу и независимость. Вот такое понимание у этих людей есть, у чеченцев оно есть. Я верю, что есть оно и у россиян, и у белорусов, и у других представителей Кавказа, которые сегодня здесь находятся", – сказал Закаев.

Контекст:

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное государственное образование, которое существовало после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. С декабря 1994-го по август 1996 годов была Первая чеченская война, но россиянам не удалось взять регион под свой контроль. Чеченская Республика Ичкерия прекратила существование в 2000 году – по итогам Второй чеченской войны.

Верховная Рада Украины 18 октября 2022 года приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ. Также Рада осудила совершение Россией геноцида чеченского народа.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Беларусь, Ахмед Закаев, Ичкерия, чеченцы, война России против Украины, интернациональный легион
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