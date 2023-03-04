У Кадырова проблемы со здоровьем, он пригласил в Чечню врача из ОАЭ из-за недоверия к московским медикам – Bild

Газета пишет, что физическое состояние Кадырова, "вероятно, не на высоте": за последние несколько месяцев он сильно прибавил в весе, выглядит "очень обрюзгшим", а на своих видео часто не может открыть глаза.
Проживающий в изгнании бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев заявил, что у Кадырова проблемы с почками.
Газета также сообщила, что Кадыров привез в Чечню врача Ясима Ибрагима Эль-Шахата из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет врачам в Москве. По данным СМИ, именно из-за этого Кадыров не смог присутствовать на выступлении президента РФ Владимира Путина 21 февраля в Москве.
Bild пишет, что то, что Кадыров время от времени выглядит энергичным и подвижным, – "говорят, благодаря стимуляторам", и теперь он якобы "зависим от этих и других таблеток".
Arzt aus Abu Dhabi soll ihn behandeln - Wie krank ist Putins Bluthund Kadyrow? https://t.co/1LSUGBZPup— BILD (@BILD) March 3, 2023
Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.
13 марта 2022 года в сети появился ролик, в котором Кадыров с чеченскими бойцами якобы находится в Украине. 14 марта Кадыров опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле Киевской области.
Однако 16 марта журналисты "Украинской правды" выяснили, что Кадырова в Украине не было. Во время заявления о приезде в Украину он находился в Грозном.
В то же время подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.
"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.
В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.