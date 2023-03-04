У Кадырова проблемы со здоровьем, он пригласил в Чечню врача из ОАЭ из-за недоверия к московским медикам – Bild

По информации СМИ, у Кадырова могут быть проблемы с почками Фото: EPA

Газета пишет, что физическое состояние Кадырова, "вероятно, не на высоте": за последние несколько месяцев он сильно прибавил в весе, выглядит "очень обрюзгшим", а на своих видео часто не может открыть глаза.

Проживающий в изгнании бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев заявил, что у Кадырова проблемы с почками.

Газета также сообщила, что Кадыров привез в Чечню врача Ясима Ибрагима Эль-Шахата из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет врачам в Москве. По данным СМИ, именно из-за этого Кадыров не смог присутствовать на выступлении президента РФ Владимира Путина 21 февраля в Москве.

Bild пишет, что то, что Кадыров время от времени выглядит энергичным и подвижным, – "говорят, благодаря стимуляторам", и теперь он якобы "зависим от этих и других таблеток".