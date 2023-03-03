Реакция Кремля на "украинскую ДРГ" под Брянском вызвала недовольство российских ультранационалистов – ISW

В ISW приводят некоторые реакции ультранационалистического сообщества на новости о якобы действиях "украинской ДРГ" на территории РФ.
Так, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "саркастически заметил, что Россия позволяла Украине нарушать свои "красные линии", упоминают аналитики.
"Глава" незаконной оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, вместе с блогерами призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции.
"Кадыров, например, призвал Кремль атаковать мирных жителей, чтобы наказать виновных в этом инциденте, фактически призывая Россию к совершению военных преступлений. Связанные с Кремлем блогеры и бывшие прокси-чиновники также призвали Кремль внести в список Вооруженных сил Украины "Русский добровольческий корпус" и украинские вооруженные организации как террористические организации и сравнили инцидент с захватом школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году", – пишут в ISW.
Некоторые российские военкоры также призвали Кремль использовать инцидент для формирования ставки верховного главнокомандующего, которая будет принимать все политические, военные и экономические решения, чтобы обеспечить победу РФ в войне. Другие военкоры связали инцидент с недавними заявлениями Путина о том, что ФСБ должна усилить охрану границы, и призвали выделить больше ресурсов для пограничных подразделений. Некоторые военные блогеры призвали Россию сформировать отряды убийц для убийства украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе, перечисляет Институт исследования войны.
"Эти реакции указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многими аспектами неспособности Кремля полностью придерживаться собственной лживой риторики о том, что Россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине", – подчеркивают аналитики.
Несмотря на это, российские власти, по мнению экспертов, могут дополнительно отреагировать на события под Брянском.
"Кремль не в состоянии удовлетворить все эти требования ультранационалистов и может воспользоваться этой возможностью [инцидентом в Брянской области], чтобы ввести дополнительные меры безопасности в России, которые были бы выгодны Путину, не подвергая РФ большему риску или внутренним беспорядкам из-за, например, объявления войны", – резюмируют в ISW.
Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По его словам, в результате обстрела автомобиля один житель погиб, один ранен. Позже он добавил, что якобы ВСУ также атаковали беспилотником Климовский район области, в результате чего якобы загорелся жилой дом в селе Сушаны.
Кроме того, губернатор Брянской области, а также российские СМИ позже написали, что ребенок, который получил ранения вследствие обстрела ДРГ, погиб, но позже они опровергли эту информацию.
Также российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что диверсанты взяли в заложники мужчину, но потом отпустили. По еще одной их информации со ссылкой на силовые структуры, у якобы украинских диверсантов в заложниках могли находиться до шести человек.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянской области в результате "действий ДРГ" погибли двое россиян. В ФСБ РФ, как писал российский "Интерфакс", впоследствии заявили, что якобы "выдавили" группу "украинских диверсантов" с территории России.
Ответственность за "рейд" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Как отметило "Радіо Свобода", это формирование из россиян, воюющих на стороне Украины. На видео, опубликованном корпусом, двое вооруженных мужчин в военной форме заявили, что прибыли в Россию, чтобы "показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".
Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса" сказал "Важным историям", что в операции принимали участие 45 человек, они "зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП", а затем покинули территорию России. По его словам, заложников не было, он видел "одного пострадавшего погранца".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. "Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк.
Ситуация на границе Украины и России контролируемая, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".