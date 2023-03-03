Реакция Кремля на "украинскую ДРГ" под Брянском вызвала недовольство российских ультранационалистов – ISW

Путин назвал события в Брянской области терактом, но это не удовлетворило "патриотический" сегмент российского интернета, заметили в ISW Фото: EPA

В ISW приводят некоторые реакции ультранационалистического сообщества на новости о якобы действиях "украинской ДРГ" на территории РФ.

Так, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "саркастически заметил, что Россия позволяла Украине нарушать свои "красные линии", упоминают аналитики.

"Глава" незаконной оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, вместе с блогерами призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции.

"Кадыров, например, призвал Кремль атаковать мирных жителей, чтобы наказать виновных в этом инциденте, фактически призывая Россию к совершению военных преступлений. Связанные с Кремлем блогеры и бывшие прокси-чиновники также призвали Кремль внести в список Вооруженных сил Украины "Русский добровольческий корпус" и украинские вооруженные организации как террористические организации и сравнили инцидент с захватом школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году", – пишут в ISW.

Некоторые российские военкоры также призвали Кремль использовать инцидент для формирования ставки верховного главнокомандующего, которая будет принимать все политические, военные и экономические решения, чтобы обеспечить победу РФ в войне. Другие военкоры связали инцидент с недавними заявлениями Путина о том, что ФСБ должна усилить охрану границы, и призвали выделить больше ресурсов для пограничных подразделений. Некоторые военные блогеры призвали Россию сформировать отряды убийц для убийства украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе, перечисляет Институт исследования войны.

"Эти реакции указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многими аспектами неспособности Кремля полностью придерживаться собственной лживой риторики о том, что Россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине", – подчеркивают аналитики.

Несмотря на это, российские власти, по мнению экспертов, могут дополнительно отреагировать на события под Брянском.

"Кремль не в состоянии удовлетворить все эти требования ультранационалистов и может воспользоваться этой возможностью [инцидентом в Брянской области], чтобы ввести дополнительные меры безопасности в России, которые были бы выгодны Путину, не подвергая РФ большему риску или внутренним беспорядкам из-за, например, объявления войны", – резюмируют в ISW.