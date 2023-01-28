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Моравецкий: Чечня заслуживает независимости и может получить ее

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Россия тюрьма для многих народов, считает глава польского правительства
Россия – тюрьма для многих народов, считает глава польского правительства
Фото: ЕРА

Республика Ичкерия заслуживает выйти из-под власти России. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью, опубликованном 27 января французским телеканалом LCI.

По его словам, отдельные народы РФ находятся "в тюрьме", из которой могут скоро освободиться.

"Есть части России, которые являются тюрьмами для других народов. Их можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы забрать свою независимость. Они веками боролись за свою свободу, и последние несколько десятилетий они боролись с большой мотивацией. Я считаю, что эта страна заслуживает своей независимости", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что желает "нашим российским соседям" всего наилучшего в контексте нормальной страны, нормального развития и нормальных отношений.

"Это то, чего все страны хотят, чтобы произошло с Россией. К сожалению, этого от них ждали все последние десятилетия, все последние века", – добавил польский премьер.

Контекст:

Ичкерия пережила две войны с Россией: в 1994–1996 и 1999–2009 годы. Сейчас она является республикой в составе РФ, президент Ичкерии Рамзан Кадыров – сторонник политики президента РФ Путина и российской агрессии в Украине.

Теги: Россия, Польша, Чечня, независимость, Ичкерия, Матеуш Моравецкий
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