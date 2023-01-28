Моравецкий: Чечня заслуживает независимости и может получить ее

По его словам, отдельные народы РФ находятся "в тюрьме", из которой могут скоро освободиться.

"Есть части России, которые являются тюрьмами для других народов. Их можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы забрать свою независимость. Они веками боролись за свою свободу, и последние несколько десятилетий они боролись с большой мотивацией. Я считаю, что эта страна заслуживает своей независимости", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что желает "нашим российским соседям" всего наилучшего в контексте нормальной страны, нормального развития и нормальных отношений.

"Это то, чего все страны хотят, чтобы произошло с Россией. К сожалению, этого от них ждали все последние десятилетия, все последние века", – добавил польский премьер.

Dans une déclaration à @LCI, la Pologne, par la voix de son Premier ministre, Mateusz Morawiecki, «espère que d’autres nations se libèrent de la Fédération de Russie» où elles sont selon lui «en prison». Il affirme que notamment «la Tchétchénie pourrait prendre son indépendance». pic.twitter.com/qDLdGqbfMo — Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 27, 2023