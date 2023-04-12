Зеленский получил высшие государственные награды Чеченской Республики Ичкерия

"Зеленский получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды – орден "Честь Нации" (Qoman Sij) и орден имени [первого президента ЧРИ] Джохара Дудаева. [...] Награды главе государства лично передал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов", – говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Пресс-служба Зеленского рассказала, что наградами он "отмечен за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", – процитировал ОП постановление, подписанное главой правительства ЧРИ в изгнании Ахмедом Закаевым 27 ноября 2022 года.

По данным пресс-службы президента Украины, орденом Джохара Дудаева награждены, в частности, "чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис".