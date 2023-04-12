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ПОЛИТИКА

Зеленский получил высшие государственные награды Чеченской Республики Ичкерия

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Ордена Зеленскому передал Буданов
Ордена Зеленскому передал Буданов
Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому передали два ордена от правительства Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Об этом проинформировал 12 апреля сайт Офиса президента.

"Зеленский получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды – орден "Честь Нации" (Qoman Sij) и орден имени [первого президента ЧРИ] Джохара Дудаева. [...] Награды главе государства лично передал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов", – говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Пресс-служба Зеленского рассказала, что наградами он "отмечен за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", – процитировал ОП постановление, подписанное главой правительства ЧРИ в изгнании Ахмедом Закаевым 27 ноября 2022 года.

По данным пресс-службы президента Украины, орденом Джохара Дудаева награждены, в частности, "чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис".

Контекст:

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное государственное образование, которое существовало после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. С декабря 1994-го по август 1996 годов была Первая чеченская война, но россиянам не удалось взять регион под свой контроль. Чеченская Республика Ичкерия прекратила существование в 2000 году – по итогам Второй чеченской войны.

После того как в феврале 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, Верховная Рада Украины 18 октября 2022 года приняла проект постановления о признании ЧРИ временно оккупированной РФ. Также Рада осудила совершение Россией геноцида чеченского народа.

В опубликованном 25 марта 2023 года интервью "Укринформу" Закаев говорил, что в Украине в составе ВСУ действуют вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. "Этот легион, эти батальоны, которые мы здесь создали, в принципе, станут авангардом деоккупации и восстановления чеченской государственности на территории Чечни", – рассказывал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Чеченская Республика, Владимир Зеленский, Ичкерия, награды, награда, орден, Кирилл Буданов
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