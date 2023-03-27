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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный лично наградил солдата, который с напарником отбил штурм россиян под Сватово – и снял бой на камеру

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Залужный, по словам Бутусова, исполнил мечту солдата
Залужный, по словам Бутусова, исполнил мечту солдата
Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный наградил украинского военнослужащего – старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко Руслана Зубарева.

Об этом Залужный сообщил в Facebook. 

Главком вручил солдату наградное оружие и почетный знак "Золотой крест".

"Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил победу и мужество в бою, – рассказал Залужный. – Благодарен каждому, кто защищает Родину от оккупанта. Слава всем защитникам Украины!"

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0MXJ6fvCPNrkhMgXnhb92RYQJg3MBEtqhdwwE9KBAM7a33KQ7ejVy2bnVXA7bvd71l

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов уточнил в Facebook, что Зубарев – это солдат с позывным Хищник, о котором он ранее рассказывал. В феврале в сети распространяли видео как Хищник и его побратим отбили штурм российских оккупантов и удержали позицию. Это видео снял сам Зубарев и выложил в Telegram 18 февраля.

Бутусов называл "одним из самых эпичных фото войны" кадр из этого видео, на котором видно пробегающего рядом с позицией украинских защитников окупанта. 

Этот бой состоялся под Сватово Луганской области 16 февраля, отметил журналист. "В этом бою благодаря смелым и профессиональным действиям одного нашего воина большинство атакующих было уничтожено, позиция удержана, оба наших воина живы, с ними все хорошо", – рассказывал он. 

По словам Бутусова, наградное оружие – автоматическая винтовка М4 калибра 5,56 мм. 21-летний Хищник в интервью Бутусову, которое вышло 23 марта, рассказывал, что у него есть мечта купить винтовку такого калибра, но по украинским законам до достижения 25-летнего возраста он не может это сделать.

"Залужный получил официальную информацию о подвиге солдата, посмотрел интервью и справедливо наградил воина. Причем сделал это лично! Теперь у Хищника есть уникальное отличие – наградной автомат от Залужного! Главнокомандующий армией – и один из лучших солдат, молодой человек. Это большое вдохновение и мотивация для каждого бойца, пример, который этим Залужный показал армии и народу. Справедливая и трогательная высокая оценка мастерства и отваги бойца. Признание заслуг его командиров, подготовивших и командующих воином. Уважение к его семье, воспитавшей такого сосредоточенного и зрелого в поступках человека. Создание традиции личной награды лучших солдат высшим командиром – это лучшее признание величественного подвига украинской пехоты, которая выносит на себе наибольшие нагрузки и является хребтом украинской обороны", – добавил главред "Цензор.НЕТ". 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0aB5VjeG76LKdpn7RgfAxQDqSES5CaH6PkdeKb1wTGdFL3z9DtvZPHwghZd8tYigel

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, штурм, Юрий Бутусов, Сватово, война России против Украины, награды, награда, Валерий Залужный, российские оккупанты
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