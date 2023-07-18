Оккупанты нанесли по Украине более 40 авиаударов и около 60 обстрелов из РСЗО за сутки – Генштаб ВСУ

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, подверглись разрушениям жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – отмечают в Генштабе.
Оккупанты нанесли авиационные удары в районе Белополья Сумской области, Кисловки и Котляровки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Тернов, Спорного, Богдановки, Александро-Шультино, Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара Донецкой области, Орехова Запорожской области.
Также российские военные обстреляли из минометов и артиллерии десятки населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
Кроме того, сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и удар иранскими ударными дронами типа Shahed. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".
Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.