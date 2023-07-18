Оккупанты нанесли по Украине более 40 авиаударов и около 60 обстрелов из РСЗО за сутки – Генштаб ВСУ

В результате российских атак есть погибшие и раненые Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, подверглись разрушениям жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – отмечают в Генштабе.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районе Белополья Сумской области, Кисловки и Котляровки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Тернов, Спорного, Богдановки, Александро-Шультино, Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара Донецкой области, Орехова Запорожской области.

Также российские военные обстреляли из минометов и артиллерии десятки населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Кроме того, сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и удар иранскими ударными дронами типа Shahed. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.