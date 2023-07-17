В Херсонской области из-за российского обстрела пострадала женщина, снаряд прилетел прямо во двор – ОВА

Отмечается, что один из российских снарядов попал во двор потерпевшей.
"У 56-летней женщины диагностировали ранения средней степени тяжести. Бригада "скорой" доставила ее в медучреждение, где врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь", – сказано в сообщении.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.