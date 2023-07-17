В Херсонской области из-за российского обстрела пострадала женщина, снаряд прилетел прямо во двор – ОВА

Один из российских снарядов попал во двор потерпевшей 56-летней жительницы Белозерки, отметили в Херсонской ОВА Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Отмечается, что один из российских снарядов попал во двор потерпевшей.

"У 56-летней женщины диагностировали ранения средней степени тяжести. Бригада "скорой" доставила ее в медучреждение, где врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь", – сказано в сообщении.