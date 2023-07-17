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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области из-за российского обстрела пострадала женщина, снаряд прилетел прямо во двор – ОВА

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Один из российских снарядов попал во двор потерпевшей 56-летней жительницы Белозерки, отметили в Херсонской ОВА
Один из российских снарядов попал во двор потерпевшей 56-летней жительницы Белозерки, отметили в Херсонской ОВА
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 17 июля обстреляли Белозерку Херсонской области, в результате удара пострадала местная жительница. Об этом сообщается в Telegram ОВА.

Отмечается, что один из российских снарядов попал во двор потерпевшей.

"У 56-летней женщины диагностировали ранения средней степени тяжести. Бригада "скорой" доставила ее в медучреждение, где врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь", – сказано в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Украина, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ранение, население, российские оккупанты
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