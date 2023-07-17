В Херсонской области один погибший и девять раненых за сутки, среди пострадавших – дети

В Херсонской области вновь пострадали люди из-за российских обстрелов и мин Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook (архив)

Россияне выпустили 373 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и беспилотников. По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, складские помещения, территорию авторынка и одного из инфраструктурных предприятий города, фермерское хозяйство в области", – сообщили в ОВА.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще девять (из них двое детей) получили ранения.

Накануне глава ОВА Александр Прокудин сообщал, что двое детей пострадали в результате взрыва – нашли на улице неизвестный взрывоопасный предмет.