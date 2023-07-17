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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области один погибший и девять раненых за сутки, среди пострадавших – дети

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В Херсонской области вновь пострадали люди из-за российских обстрелов и мин
В Херсонской области вновь пострадали люди из-за российских обстрелов и мин
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook (архив)

Российские оккупанты за сутки 89 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщила в Telegram утром 17 июля пресс-служба областной военной администрации.

Россияне выпустили 373 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и беспилотников. По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, складские помещения, территорию авторынка и одного из инфраструктурных предприятий города, фермерское хозяйство в области", – сообщили в ОВА.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще девять (из них двое детей) получили ранения. 

Накануне глава ОВА Александр Прокудин сообщал, что двое детей пострадали в результате взрыва – нашли на улице неизвестный взрывоопасный предмет. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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