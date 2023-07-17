Оккупанты обстреляли из артиллерии центр Белополья Сумской области, есть погибшие и раненые

Об обстреле оккупантами Белополья в мерии сообщили в 12.38 Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Отмечается, что в результате российской атаки есть погибшие и раненые, их количество пока уточняется.

Как указало Кордон.Медіа в Telegram, в результате артобстрела оккупантов уже известно о двух погибших гражданских и шести раненых.

Об обстреле оккупантами Белополья Зарко проинформировал в Facebook в 12.38.

В Сумской ОВА уточнили в Telegram, что с 12.35 до 12.39 в Белополье произошли три взрыва, в результате российского обстрела есть разрушение административного помещения.