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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Началась бесплатная эвакуация из Сумской области – Минреинтеграции

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Первый эвакуационный поезд уже выехал из Сум в Киев
Первый эвакуационный поезд уже выехал из Сум в Киев
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram

Сегодня, 15 июля, стартовала бесплатная эвакуация населения из Сумской области. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Первый эвакуационный поезд уже выехал из Сум в Киев. Он будет курсировать каждый день – отправление из Сум в 6.47, прибытие в Киев в 11.41.

"На вокзале "Укрпошта" выплачивает каждому гражданину по прибытии 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для всех других лиц", – говорится в сообщении.

Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

"Эвакуация введена в результате работы координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", – подчеркнули в министерстве.

По вопросам эвакуации граждане могут обратиться по телефону горячей линии Сумской ОВА: 0542779955. Или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 1548. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber действует номер: 0960788433.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные страны-агрессора РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.

В ВСУ в конце июня призвали эвакуироваться всех жителей приграничных районов Сумской области.

О том, что совет обороны Сумской области принял решение эвакуировать жителей общин пятикилометровой зоны, граничащей с Россией, сообщила 10 июля пресс-служба обладминистрации.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Сумская область, эвакуация, обстрелы, война России против Украины
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