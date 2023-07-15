Началась бесплатная эвакуация из Сумской области – Минреинтеграции

Первый эвакуационный поезд уже выехал из Сум в Киев. Он будет курсировать каждый день – отправление из Сум в 6.47, прибытие в Киев в 11.41.
"На вокзале "Укрпошта" выплачивает каждому гражданину по прибытии 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для всех других лиц", – говорится в сообщении.
Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.
"Эвакуация введена в результате работы координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", – подчеркнули в министерстве.
По вопросам эвакуации граждане могут обратиться по телефону горячей линии Сумской ОВА: 0542779955. Или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 1548. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber действует номер: 0960788433.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные страны-агрессора РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.
В ВСУ в конце июня призвали эвакуироваться всех жителей приграничных районов Сумской области.
О том, что совет обороны Сумской области принял решение эвакуировать жителей общин пятикилометровой зоны, граничащей с Россией, сообщила 10 июля пресс-служба обладминистрации.