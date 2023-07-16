Силы ПВО уничтожили два беспилотника оккупантов возле Сум за чуть более чем два часа – ОВА

"Сегодня в 11.30 средствами ПВО ВСУ был сбит вражеский БПЛА над территорией Сумского района, – сказано в сообщении. – Это уже вторая вражеская цель за день, уничтоженная нашими защитниками".
О первом сбитом дроне оккупантов в Сумской ОВА проинформировали в Facebook в 10.49.
"Сегодня в 9.15 в районе села Верхняя Сыроватка Сумского района средствами ПВО Вооруженных сил Украины был сбит вражеский БПЛА", – говорится в сообщении.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Сумской области продлилась с 8.47 до 9.15 и с 11.05 до 11.44.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.