Силы ПВО уничтожили два беспилотника оккупантов возле Сум за чуть более чем два часа – ОВА

Силы обороны Украины 16 июля сбили уже два беспилотника оккупантов в Сумской области, отметили в ОВА Фото: ОК Північ / Telegram (иллюстративное)

"Сегодня в 11.30 средствами ПВО ВСУ был сбит вражеский БПЛА над территорией Сумского района, – сказано в сообщении. – Это уже вторая вражеская цель за день, уничтоженная нашими защитниками".

О первом сбитом дроне оккупантов в Сумской ОВА проинформировали в Facebook в 10.49.

"Сегодня в 9.15 в районе села Верхняя Сыроватка Сумского района средствами ПВО Вооруженных сил Украины был сбит вражеский БПЛА", – говорится в сообщении.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Сумской области продлилась с 8.47 до 9.15 и с 11.05 до 11.44.