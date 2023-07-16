Ночные взрывы в Сумах не несли угрозы для мирных жителей – ОВА

"Взрывы, которые вы вчера ночью слышали в Сумах и в Сумском районе, для мирных жителей угрозы не несли. Не обо всем сейчас можно говорить, поймите: война и по ту сторону границы нас тоже читают", – заявил он.
Артюх призвал сохранять информационную тишину и поблагодарил украинских военных.
Вечером 15 июля СМИ, в частности "Суспільне", сообщали о звуках взрывов в Сумах.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.