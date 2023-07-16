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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночные взрывы в Сумах не несли угрозы для мирных жителей – ОВА

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Артюх призвал сохранять информационную тишину
Артюх призвал сохранять информационную тишину
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram

Ночные взрывы в Сумах не несли угрозы для мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации 16 июля в Telegram со ссылкой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха.

"Взрывы, которые вы вчера ночью слышали в Сумах и в Сумском районе, для мирных жителей угрозы не несли. Не обо всем сейчас можно говорить, поймите: война и по ту сторону границы нас тоже читают", – заявил он.

Артюх призвал сохранять информационную тишину и поблагодарил украинских военных.

Вечером 15 июля СМИ, в частности "Суспільне", сообщали о звуках взрывов в Сумах.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумы, взрыв, Сумская область, война России против Украины
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