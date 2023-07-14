В Сумской области – спецоперация по розыску людей, которые устроили стрельбу и ранили двух мужчин

В результате стрельбы два человека попали в больницы Фото: Поліція Cумської області / Telegram

По предварительным данным полиции, в окрестностях Лебедина из одной машины открыли стрельбу по двум другим машинам. Были ранены 40-летний и 25-летний мужчины, их госпитализировали. Стрелявшие скрылись с места происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство двух человек), следствие продолжается.

Сейчас правоохранители проводят спецоперацию по розыску тех, кто открыл стрельбу.

В полиции предполагают, что к перестрелке может быть причастен ранее судимый Ощепков Роман Александрович, родился 06.05.1974, житель села Михайловка Сумского района. На вид ему около 50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие с залысиной спереди. Передвигался на автомобиле Audi серого цвета, номерной знак ВМ 8861 СТ. Он опасен, может иметь при себе огнестрельное оружие, предупредили в полиции.

Полицейские просят всех, у кого есть информация о разыскиваемом или его возможном местонахождении, сообщить об этом на линию 102 или по телефону 0668607142.