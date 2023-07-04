В Филадельфии произошла перестрелка, погибли пять человек

Как рассказали в полиции, "вооруженный до зубов" мужчина в бронежилете открыл стрельбу в районе Кингсессинг около 20.30 по местному времени.

По информации полиции, еще один мужчина открыл ответный огонь в направлении нападающего, на месте преступления (его территория – два на четыре квартала) нашли около 50 гильз.

В результате стрельбы погибли мужчины в возрасте от 20 до 59 лет, раненым детям – два года и 13 лет, оба ребенка госпитализированы, их состояние стабильное.

Стрелка задержали около 20.40, он арестован.

Как отмечает издание, в последние годы Филадельфия страдает от насилия с применением огнестрельного оружия и число убийств там больше, чем в других, более крупных городах. В 2023 году было совершено 212 убийств, что на 19% меньше, чем в 2022 году.

Согласно подсчетам Gun Violence Archive, всего в США, включая этот инцидент, за год произошло 343 инцидента со стрельбой, в ходе которых были ранены или убиты четыре или более человек, добавляет The New York Times.