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В Филадельфии произошла перестрелка, погибли пять человек

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Стрельба произошла на юго-западе Филадельфии
Стрельба произошла на юго-западе Филадельфии
Фото: ЕРА

Вечером 3 июля на юго-западе Филадельфии произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, также ранены двое детей. Об этом проинформировали в полиции, сообщает The New York Times.

Как рассказали в полиции, "вооруженный до зубов" мужчина в бронежилете открыл стрельбу в районе Кингсессинг около 20.30 по местному времени. 

По информации полиции, еще один мужчина открыл ответный огонь в направлении нападающего, на месте преступления (его территория – два на четыре квартала) нашли около 50 гильз.

В результате стрельбы погибли мужчины в возрасте от 20 до 59 лет, раненым детям – два года и 13 лет, оба ребенка госпитализированы, их состояние стабильное.

Стрелка задержали около 20.40, он арестован.

Как отмечает издание, в последние годы Филадельфия страдает от насилия с применением огнестрельного оружия и число убийств там больше, чем в других, более крупных городах. В 2023 году было совершено 212 убийств, что на 19% меньше, чем в 2022 году.

Согласно подсчетам Gun Violence Archive, всего в США, включая этот инцидент, за год произошло 343 инцидента со стрельбой, в ходе которых были ранены или убиты четыре или более человек, добавляет The New York Times.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, стрельба, перестрелка, Филадельфия, насилие, убитые
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