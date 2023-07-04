Стрелок из аэропорта Молдовы умер в больнице

"Человек, подозреваемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева, умер 15 минут назад", – говорится в сообщении.

Контекст:

30 июня в аэропорту Кишинева один из пассажиров, иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию страны, открыл стрельбу. Людей эвакуировали из здания аэропорта, рейсы были задержаны.

В результате стрельбы погибли два человека, один был ранен. Как отмечает News Maker, стрелок – житель Душанбе Рустам Ашуров. Он бежал в Молдову, после того как против него возбудили дело за участие в похищении первого заместителя председателя одного из банков Душанбе 23 июня.

По данным таджикских правоохранителей, Ашуров – бывший сотрудник полиции Таджикистана, который семь лет проработал в структурах МВД, но его уволили за преступную деятельность на территории страны. После совершения преступления в Таджикистане в 2013 году Ашурова выпустили из тюрьмы раньше срока.