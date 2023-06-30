В кишиневском аэропорту стрелял гражданин Таджикистана. Два человека погибли, один ранен

Президент выразила соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в аэропорту Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Во время сопровождения его в стерильную зону для оформления процедуры возврата в страну происхождения он застрелил из оружия, отобранного у сотрудника пограничной полиции, пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Также он ранил пассажира, которому сейчас оказывают медпомощь", – сообщил премьер.

Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением после стрельбы, открытой иностранцем в аэропорту Кишинева. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

Президент также отметила, что все государственные учреждения Молдовы приведены в состояние повышенной готовности, а полиция и правоохранительные органы мобилизованы на всей территории Молдовы.

NewsMaker также опубликовало видео с фрагментом спецоперации по задержанию забаррикадировавшегося стрелка.

Днем в аэропорту Кишинева один из пассажиров, иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию страны, открыл стрельбу. Людей эвакуировали из здания аэропорта, рейсы были задержаны.

Издание Pulsmedia со ссылкой на источники писало, что стрелявший – гражданин РФ, прибывший в Кишинев рейсом из Турции.

Полицейский спецназ задержал стрелка, при этом он был ранен. Возбуждено уголовное дело.